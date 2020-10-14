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SİNOP (İHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Sinop’ta çamlık alanda korkutan yangın

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Sinop’ta çamlık alanda korkutan yangın
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Sinop’ta çamlık alanda çıkan yangın, Sinop Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Sinop’ta çamlık alanda korkutan yangın
Sinop’ta çam pürlerinin ateş almasıyla çamlık alanda başlayan yangın, kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu. Evlere sıçrama ihtimali bulunan yangın, Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çabasıyla kısa sürede söndürüldü.
Nisi Göleti mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çam pürlerinin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, mahalle halkının sokaklara dökülmesine sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere de yakın bir bölgede bulunan alevlere müdahale eden Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerine yardım eden mahalle halkı da küreklerle yangını söndürmeye çalıştı.
Yangında 2 dönümlük alanda zarar oluştu.

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