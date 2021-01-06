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Gündem
SİNOP (İHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Sinop’ta bacada mahsur kalan baykuş kurtarıldı

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Sinop’ta bacada mahsur kalan baykuş kurtarıldı
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Sinop’ta bir evin bacasında mahsur kalan peçeli baykuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sinop’ta İncedayı Mahallesi 3 No'lu Sokak'ta bir evde, sabah saatlerinde duvardan gelen sesi duyan aile bireyleri, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede baykuşun bacada mahsur kaldığını tespit etti. İtfaiye ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan peçeli baykuş kontrol amaçlı Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Baykuşun, bakımları yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı kaydedildi.

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