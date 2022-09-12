Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sinop'ta 7 yaşındaki Esma Bekmezci'ni üzücü ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Sinop#Sağlık#Hastane
Sinopta 7 yaşındaki Esma Bekmezcini üzücü ölümü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 15:48

Sinop'ta 7 yaşındaki kız çocuğu merdivenden düşerek ağır yaralı olarak kaldırıldığı Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, Sinop'un Erfelen ilçesinin Yeniçam köyünün Gülyan mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun oynarken evlerinin önünde inşaatı devam eden merdivenden düşen 7 yaşındaki Aişe Esma Bekmezci, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aişe Esma Bekmezci Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan kız çocuğu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Aişe Esma Bekmezci'nin ölümü ailesini ve yakınlarını gözyaşına boğdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinop#Sağlık#Hastane

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles