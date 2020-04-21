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Esra AKSU/SİNOP, (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Sinop'ta 5 yaşındaki otizmli çocuk kayıp

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Sinop'ta 5 yaşındaki otizmli çocuk kayıp
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SİNOP'ta dün sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan, bir daha da kendisinden haber alınamayan otizmli İbrahim Ay'ın (5) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Eymir köyünde, evlerinin önünde oynayan İbrahim Ay, dün saat 11.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine mahallede jandarma, polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen kayıp çocuk, her yerde aranıyor.

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