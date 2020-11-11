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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Sinop'ta 2 katlı ahşap evde yangın

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Sinop'ta 2 katlı ahşap evde yangın
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SİNOP’ta, merkeze bağlı Lala köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi.

Merkeze bağlı Lala köyünde Şerafettin Atıcı’ya ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evin bahçesinde olan Atıcı ailesi, dumanları fark edince, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Yangına ilk müdahaleyi Atıcı ailesi ve köy sakinleri yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

 

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