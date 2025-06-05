Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, ziyarete yeniden açıldı

Haberin Devamı

Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılından bu yana yürütülen restore çalışmalarında sona gelindi. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulu tarihi hapishane ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İstanbul'dan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi'ni gezmek için geldiğini belirten Murat Kalaycı, "İstanbul'dan Karadeniz turuyla Sinop'un önemli yerlerinden biri olan cezaevine geldik. Daha önceki ceza sistemiyle karşılaştırıldığında çok ağır cezalar uygulanmış burada. İçerisi çok etkileyici, güzel, beğendik. Daha önce de Ankara'da Sincan cezaevine gitmiştik. O zamanki tarihi ve duyguları anlatan bir mekan yapılmış" diye konuştu.

Haberin Devamı

“GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA UYGUN RESTORASYON YAPILMIŞ”

Daha önce 3 kez Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi'ni gezen Okan Aydın, "Daha önce cezaevine 3 kez geldim. 4'üncü defa olarak da eşimle beraber gelmek istedim. Açıkçası restorasyon yapıldığını bilmiyorduk ve yeni haliyle karşılaştık. Daha önceki kısımlar daha doğaldı evet ama restorasyon sağlandıktan sonra da müze havasına erişilmiş. Müze havasına erişildikten sonra da bazı şeyler daha toplu olarak, daha açıklayıcı olarak, metinlerle ve kameralarla destekleyici günümüz şartlarına uygun şekilde restorasyon yapılmış" dedi.

“SANKİ O GÜNLERDE YAŞIYORMUŞ GİBİ BİR HİSSİYAT BIRAKIYOR”

Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi'ni gezdikten sonra çok etkilendiğini söyleyen Mine Akkurt, "Gerçekten çok etkileyici. O tarihi yaşamak, o zaman gitmek gerçekten çok güzel bir çalışma yapılmış. Hücreler, içerideki canlandırmalar, tarihi eserler, o dönemde kullanılan eşyalar oldukça enteresan. Sanki o günlerde yaşıyormuş gibi bir hissiyat bırakıyor insanlarda" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

“MUAZZAM OLMUŞ”

Berat Duyan ise, "Eski haline göre çok gelişmiş. Muazzam olmuş diyebilirim. O dönemleri daha da yaşatır hale gelmiş. Hücreleri gezdik, koğuşları gezdik. O dönemi gözümüzde canlandırdık. Muhteşem olmuş şimdiki hali" diye konuştu.