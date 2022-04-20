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Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu! İnceleme başlatıldı

#Sinop#Kara Gerdanlı Dalgıç#Kuş Ölümleri

Sinop sahilinde, 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü kıyıya vurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuş ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.

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Sinop sahilinde ölü kuşlar olduğunu görenler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sahilde inceleme yapan ekipler, 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü buldu. Ekipler, kuş ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu İnceleme başlatıldı

Sinop Üniversitesi öğretim üyesi ve biyolog Doç. Dr. Evrim Sönmez, kara gerdanlı dalgıçların kış aylarını Türkiye’de geçirdiğini belirterek, “Bu kuşlar kış dönemi sonrası üreme bölgeleri olan Norveç, İsveç veya Kanada’nın kıyılarına giderler. Bu kuşların ölüm nedenlerine ilişkin şu anda bir şey söylemek zor. Açlık olabilir. Batı Nil virüsü dediğimiz bir virüs var. Bu birkaç yıl önce Kanada’nın kıyılarında kara gerdanlı dalgıçların bir kısmında bulunmuş. Bundan dolayı olabilir. Balıkçı ağlarına takılmış olabilir ama düşük bir ihtimal. Net bir şey söyleyebilmek için virütik, bakteriyolojik veya toksikolojik testlerin öncelikle yapılması gerekiyor” dedi.

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#Sinop#Kara Gerdanlı Dalgıç#Kuş Ölümleri

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