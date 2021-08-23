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DHA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sel sonrası çalışmalar sürüyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında denize kadar ulaşan ve deniz seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukların toplanmasına başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun Bozkurt, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel felaketi nedeniyle denize sürüklenerek deniz seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukların temizlenmesine başlandı.

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Özel bir firma tarafından İstanbul'da imal edilen çelik tellerden oluşan, 120 metre boyunda ve 3,5 metre derinliğinde, 40 santimetre göz açıklığı bulunan, klemens kilit ile örülen, yüzey kısmında batmaması için mantar ve polietilen kafes borusu ile desteklenen ağla başlatılan çalışmada, ilk gün yaklaşık 3 bin tomruk toplandı. Toplanan tomruk ve ağaç malzemeleri Orman Bölge İşletmesi’ne ait toplama noktalarına götürüldü. Bölgelerde tomrukların toplanmasına devam ediliyor.

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