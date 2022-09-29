Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sinop Erfelek Şelaleleri'nde feci olay! Üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Sinop#Erfelek Şelaleleri#Yaşar Pendik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 15:55

Sinop’un Erfelek Şelaleleri’nde üzerlerine ağaç devrilen gruptan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Denizli’nin Saray ilçesinden bölgeye tatile gelen grubun üzerine ağaç devrildi. Ağacın altın kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Yaşar Pendik ve Elvan Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedenleri Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağacın üzerine devrildiği bir kişi ise ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinop#Erfelek Şelaleleri#Yaşar Pendik

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia