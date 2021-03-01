Sinop - Amasya ve Tokat'ta okullar açılacak mı? Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Buna göre ise yüz yüze eğitimin de detayları netleşti. İşte, Sinop, Amasya ve Tokat'ta okulların açılışına dair son bilgiler...

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

Bu bilgiler ışığında, kırmızı grupta yer alan Sinop-Amasya ve Tokat'ta, 8. ve 12. sınıflarlar hariç eğitim yüz yüze olmayacak.

Konuyla ilgili olarak ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önümüzdeki saatlerde açıklama bekleniyor.