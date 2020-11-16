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Gündem
Deniz ÖZEN/SİNOP (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Sinop açıklarında teknede 85 kaçak göçmen yakalandı

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Sinop açıklarında teknede 85 kaçak göçmen yakalandı
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Sinop'ta Karadeniz açıklarındaki teknede yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen ve Romanya’ya gitmeye çalışan 85 kaçak göçmen yakalandı.

Sinop’ta Sahil Güvenlik ekiplerinin denetimi sırasında Karadeniz açıklarındaki teknede yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 85 kaçak göçmen yakalandı. Romanya’ya gitmeye çalışan teknedeki kaçak göçmenler, Sinop Limanı’na getirildi. İsmi açıklanmayan tekne kaptanı gözaltına alınırken, kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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