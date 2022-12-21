Sınırlarımızı korumak için kimseden izin almayız

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Akar, İtalyan Il Messaggero gazetesine röportajında özetle şu mesajları verdi: “(İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı) Polisin dikkatli soruşturması ve şüphelilerin itirafları, saldırının PKK/YPG terör örgütünce Suriye’den planlandığını açıkça ortaya koydu. AB, NATO ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK, uluslararası toplumu yanıltmak amacıyla farklı isimler altında faaliyet göstermektedir.

PKK VE YPG TEK ÖRGÜTTÜR

Kilit nokta, PKK ve Suriye’deki uzantısı YPG’nin tek ve aynı örgüt olduğudur. Ne yazık ki PKK/YPG’nin Türkiye’nin dört ayrı noktasında gerçekleştirdiği son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş ve 94 kişi de yaralanmıştır. Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almaktadır. Ülkemizin ve sınırlarımızın korunması için BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktayız. Bunu yaparken de kimseden izin almamız söz konusu değildir. Dost ve müttefiklerimizden bu terör örgütüyle tüm bağlarını kesmelerini bekliyoruz.

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HEDEFİMİZ SADECE TERÖRİSTLER

Bizim ne Kürtlerle ne de başka bir etnik grupla sorunumuz var. Operasyonlarımız sadece teröristlere karşıdır. Şu noktayı ısrarla vurguluyoruz: Nasıl DEAŞ İslam’ın ve Müslümanların temsilcisi değilse aynı şekilde ayrılıkçı terör örgütü PKK/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir. Türkiye, daima uluslararası hukuka, tüm komşularının toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyor. Ancak ülkemizin güvenliğiiçin her türlü adımı atmakta kararlı olduğumuzun da bilinmesi gerek. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye’nin Avrupa ile terörizm ve mülteci akını arasındaki son engel olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.”

SAMP-T’Yİ HIZLANDIRALIM

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki görüşmede SAMP-T savunma sistemlerinin de ele alındığını hatırlatarak, “Türkiye ve İtalya, NATO’nun güney kanadındaki iki önemli müttefik olarak uzun zamandır ortak geleneklere, değerlere ve ortak bir Akdeniz kültürüne sahip. İki ülke 2007’den bu yana stratejik ortak. İşbirliğimiz ve ikili ilişkilerimiz savunma, ticaret, eğitim ve sağlık gibi hemen her alanda gün geçtikçe daha da gelişmektedir. SAMP-T Hava Savunma Sistemi projesini kesinlikle hızlandırmak istiyoruz” dedi.