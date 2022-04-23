Sınırları aşan başarılarınızla gurur duyuyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı iftarda özetle şunları söyledi: “Bizim okul hayatımız Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan gerçekten çok çalkantılı, çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan yokluğun, yoksulluğun hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin baskısı altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Teknolojiden edebiyata, spordan sanata her alanda gençlerimizin ülkemiz sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz. 81 vilayetimizin 81’inde de üniversitemiz var. Akademisyen sayımızı 70 binden 182 bine çıkartarak bu yığılmayı da ortadan kaldırdık. Yurtlarımızın sayısını 190’dan 778’e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. Biliyorsunuz kredi ödemelerini her ay ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için, bu ayın 25’inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz.”