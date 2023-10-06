Sınırlarda günde 607 kaçak engelleniyor

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Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu’na sunum yapan Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Toros’un verdiği bilgilere göre son göç verileri şöyle:

Türkiye’de toplam 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunuyor. Bunların 1 milyon 174 bin 13’ü ikamet veya çalışma izinli yabancılar ile öğrencilerden oluşuyor. Toplam yabancı sayısının yüzde 70’ine karşılık gelen 3 milyon 279 bin 152 kişi geçici koruma statüsündeki Suriyelilerden oluşuyor. 583 bin 618 Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı. Çoğunluğu turist olarak Türkiye’ye bir yılda 32 milyon 525 bin yabancı giriş yaptı.

165 BİN KİŞİ YAKALANDI

Sınırlarda bin 133 kilometre güvenlik duvarı tamamlandı. 66 kilometre duvar inşaatı devam ediyor, 116 kilometre de proje aşamasında. Sınırlara bin 53 kilometrelik aydınlatma döşendi. 368 kilometrelik sınırda kamera ve algılayıcı bulunuyor. Sınır boyunca 341 elektro optik kule, 284 termal kamera, 159 asansörlü kule çalışıyor. 1 Haziran 2023’ten itibaren sınırlardan kaçak geçiş yapmak isteyen 76 bin 494 kişinin (günde ortalama 607 kişi) girişi engellendi. Bu yıl ülke içinde 165 bin 571 düzensiz göçmen ve 6 bin 786 göçmen kaçakçısı yakalandı. Bu sayı geçen yıl 285 bin 27, 2021’de 162 bin 996, 2020’de 122 bin 302, 2019’da 454 bin 662, 2018’de 268 bin 3, 2017’de 175 bin 752, 2016’da 174 bin 466, 2015’te 146 bin 485, 2014’te 58 bin 647 kişiydi.

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15 BİN 134 CAN KURTARILDI

Yakalanan düzensiz göçmen sayısı İstanbul Modeli’nin uygulandığı haziran ayından itibaren yükseldi. Bu yıl mayısta 13 bin 442, haziranda 19 bin 189, temmuzda 26 bin 850, ağustosta 28 bin 16, eylülde 31 bin 272 düzensiz göçmen yakalandı. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısı 2021’den itibaren düşüşe geçti. 2021’de 3 milyon 737 bin 369 Suriyeli bu kapsamda iken 2022’de 3 milyon 535 bin 898, 2023’te 3 milyon 279 bin 152 kişiye geriledi. Yedi ilde 7 gün 24 saat esasında çalışan 157 Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) hattında 20 milyon 398 bin 934 çağrı yanıtlandı. 2015’den beri YİMER’e yapılan 774 imdat çağrısıyla 15 bin 134 hayat kurtarıldı.