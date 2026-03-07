Sınırı aşan avukatın cezası onandı

Haberin Devamı

1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Bıçak’a ‘hakaret’ suçundan beraat kararı verirken, iyi hal indirimi yapmadan ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Taraflar karara ilişkin temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 4. Ceza Dairesi dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, sanığa ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan verilen cezayı onamasına hükmetti. Kararda özetle, “İddia ve savunma sınırını aşan sözlerin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kabul edilemeyeceği, hak kullanırken sınırın aşılmaması (ölçülülük şartı) gereklidir. Somut olayda, şekil ve yer koşulları oluşmuş ise de ölçülülük şartının aşıldığı anlaşılmakla, sanığın suça konu eylemlerinin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilemeyeceği” belirtildi.

Daire, “sanığın, Mustafa Damar’a söylediği iddia edilen sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu” gerekçesiyle ‘hakaret’ suçu yönünden verilen beraat kararını hukuka uygun olduğuna karar verdi.