×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sınırı aşan avukatın cezası onandı

Güncelleme Tarihi:

#Ceren Damar Şenel#Vahit Bıçak#Mustafa Damar
Sınırı aşan avukatın cezası onandı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

ÇANKAYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada, sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yaptığı savunmalarda kullandığı tartışmalı ifadeler nedeniyle hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçuyla, baba Mustafa Damar’a yönelik kullandığı “Katil ruhlu adam... Herkes hak ettiği şekilde yaşıyor, Demet Akalın. Evet, herkes hak ettiği şekilde yaşıyor” sözleri nedeniyle ‘hakaret’ suçundan dava açıldı.

Haberin Devamı

1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Bıçak’a ‘hakaret’ suçundan beraat kararı verirken, iyi hal indirimi yapmadan ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Taraflar karara ilişkin temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 4. Ceza Dairesi dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, sanığa ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan verilen cezayı onamasına hükmetti. Kararda özetle, “İddia ve savunma sınırını aşan sözlerin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kabul edilemeyeceği, hak kullanırken sınırın aşılmaması (ölçülülük şartı) gereklidir. Somut olayda, şekil ve yer koşulları oluşmuş ise de ölçülülük şartının aşıldığı anlaşılmakla, sanığın suça konu eylemlerinin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilemeyeceği” belirtildi.

Haberin Devamı

Daire, “sanığın, Mustafa Damar’a söylediği iddia edilen sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu” gerekçesiyle ‘hakaret’ suçu yönünden verilen beraat kararını hukuka uygun olduğuna karar verdi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceren Damar Şenel#Vahit Bıçak#Mustafa Damar

BAKMADAN GEÇME!