‘Sınırı açmaya hakkımız var’

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyaretini de eleştirerek şöyle konuştu: “Askerimizi şehit eden Rusya ve Esad oldu, Putin’in ayağına giden biz olduk. Biz Türkler 600 yıllık devletimizi kaybettik ama onurumuzu kaybetmedik. Hani itibardan tasarruf olmazdı? Esed rejimi’, bir anda ‘Suriye Arap Cumhuriyeti’ oluverdi. ‘Şam’ı yakarız, Halep’i yıkarız’ diyenler, ‘Suriye meselesinde askeri çözüm olmaz’ demeye başladı. ‘Katil Esed’ dedikleriyle aracılar üzerinden görüşüldüğünü, bizzat Sayın Erdoğan’ın ağzından duyduk. Ayıptır, günahtır. Lozan’da böyle bir heyet bizi temsil etmiş olsaydı; doğuda Ruslarla, batıda Yunanla ortak devriye atıyorduk. Boğazları da İngilizler ile birlikte işletiyorduk. Bir Trump’ın, bir Putin’in ayağına gidenler, tüm dünyayı ayağına getiren Mustafa Kemal’e dil uzatamazlar.

TÜRKİYE’NİN HAKKI

Türkiye, batının da ortak olduğu Suriye meselesinden kaynaklanan sığınmacı yükünü, elbette taşımak zorunda değil. Bu nedenle sınırlarını açmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Ancak bunu yaparken, yine şahsi kızgınlıklarla, ergen siniriyle hareket etmek, haklı olan Türkiye’yi, dünya kamuoyunda, ‘insan kaçakçısı devlet’ durumuna düşürüyor. Haklı olduğumuz bir konuda kızgın bir komşu gibi değil, devlet gibi davranmak zorundasın.

Libya’da şehit olan istihbaratçımızın cenazesini bahane edip, FETÖ’nün ilk hedefi olmuş gazetecileri yeniden hapse gönderiyorlar. Gidin, gizli kalması gerektiğine inandığınız o cenaze törenini, sızdıran mekanizmayı soruşturun. Gazeteciyi soruşturup, cezaevine göndermek, işin kolay yanı. Bunu, FETÖ’nün yöntemleriyle yapmak en kolayı.”