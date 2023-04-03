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'Hudut güvenliği' iddialarına yanıt! Bakan Akar: Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım

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#Bakan Akar#Hudut#TSK
Hudut güvenliği iddialarına yanıt Bakan Akar: Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 10:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hudut güvenliğine ilişkin açıklamaları üzerine, "Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir" dedi. Ayrıca Akar, "Mehmetçik hudut namustur anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor, en ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

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Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Akar, dün de Kırıkhan ilçesinde Beykoz Belediyesince düzenlenen iftarda depremzedelerle bir araya geldi.

İftar sonrası konuşan Bakan Akar, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından devletimiz vatandaşlarının yanına koştu. Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etti. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdü" diye konuştu.

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"BU FELAKETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Tüm bu süreçte devletin milleti ile beraber olduğunu aktaran Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliği iddialarına yanıt Bakan Akar: Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım

"GERÇEĞİ YANSITMAYAN FOTOĞRAF VE VİDEOLAR"

Mehmetçiğin depremle mücadelenin yanı sıra hudut güvenliği ve terörle mücadele dahil tüm çalışmalarını aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayan Akar, "Karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

"HUDUTLARDAN YASA DIŞI GEÇİŞE MÜSAADE YOK"

hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere vurgu yapan Akar, "Mehmetçik hudut namustur anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor, en ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor" dedi.

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"HUDUTLARDAN HİÇBİR YASA DIŞI GEÇİŞE İZİN VERMEYİZ"

Son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinen Akar, şunları söyledi: "Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir."

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"İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

6 Şubat depremleri sonrasında "Türkiye'ye yönelik sığınmacı akını olduğu" iddialarının ortaya atıldığının görülmesi üzerine hemen sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu hatırlatan Akar, tüm sivil ve askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler ve incelemelerinin ardından bu iddiaların tamamen gerçek dışı ve yalan olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Türkiye'de bulunan ve depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmının deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak evlerine, topraklarına döndüğünü ifade eden Akar, "Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım" dedi.

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"GÜNLÜK SİYASETE KARIŞTIRILMAMALI"

Savunma ve güvenliğin ülkenin temel konuları arasında yer aldığını dile getiren Akar, "Bu konular herhangi bir şekilde günlük siyasete karıştırılmamalı. Herkes sorumlu davranmalı ve gece-gündüz demeden büyük fedakarlık ve kahramanlıkla hudutları koruyan ve gerektiğinde canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli" diye konuştu.

Bakan Akar sözlerinin sonunda her türlü zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için gereken tüm çabanın gösterildiğini de söyledi.

İftarın ardından Bakan Akar, depremzedelerin çadırlarını ziyaret etti, onların taleplerini dinledi, çocuklarla da yakından ilgilendi.

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#Bakan Akar#Hudut#TSK

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