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Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ'lı yakalandı

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#MSB#Hudut Kartalları#DEAŞ
Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞlı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 15:14

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan DEAŞ mensubu bir kişinin yakalandığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

 

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#MSB#Hudut Kartalları#DEAŞ

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