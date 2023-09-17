Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ'lı yakalandı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.



Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/cI0jsRaRgu