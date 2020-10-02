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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı

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Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı
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KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan otomobille Türkiyeye giriş yapmak isteyen kişinin ayakkabılarının içinde, 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi.

Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına otomobiliyle gelen Suriye uyrukluya, şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin ayakkabılarında, şeffaf poşetler içinde toplam 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi. Suriyeli hakkında, ’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ten hakkında soruşturma başlatıldı.

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