Sınırda yakalanmıştı! HDP’li eşbaşkan tutuklandı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında dosyası olan Fatma Arşimet’i yakaladı. Diyarbakır’ın eski Kayapınar Belediye Eşbaşkanı HDP’li Arşimet, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arşimet, istinaf dosyasındaki ‘adli kontrol şartı hükümlerini ihlal’ ve ‘yurtdışına kaçma’ suçlarından tutuklandı.