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Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.05.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Sınırda yakalanmıştı! DEAŞ’lı hakkında şaşırtan detaylar ortaya çıktı

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Sınırda yakalanmıştı! DEAŞ’lı hakkında şaşırtan detaylar ortaya çıktı

Türkiye’ye yasadışı yollardan geçmeye çalışırken Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Yeni Zelanda vatandaşı Saed Aden hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Aden'in FETÖ’nün sözde 'altın nesil' yetiştirdiği Işık Koleji’nden mezun olduğu belirlendi. Saed Aden'in ifadesinde, okulda sık sık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının okutularak, vaazlarının dinletildiğini söylediği öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi Saed Aden, 14 Şubat 2021’de Suriye’den yasadışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışırken Hatay Reyhanlı’da yakalandı. Aden sorgusunda terör örgütü DEAŞ’la ilgili bildiklerinin yanı sıra kendisiyle ilgili dikkat çekici bir bilgi verdi. Terör örgütü DEAŞ üyesi Saed Aden ifadesinde, Somali asıllı olduğunu, Yeni Zelanda’da doğduğunu daha sonra ailesiyle birlikte Avustralya’ya taşındıklarını anlattı.

"HEDEFLERİNİN ALTIN NESİL YETİŞTİRMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

DHA'nın edindiği bilgilere göre, ilkokuldan itibaren Melbourne'de bulunan FETÖ okulu Işık Koleji’nde okuduğunu, kendisiyle birlikte 5 kardeşinin daha FETÖ kolejinde eğitim aldığını belirten Aden'in, Işık Koleji'nin, FETÖ için “Altın Nesil" yetiştirmeyi amaçlayan bir pilot okul olduğunu, bu hedefin öğrencilere de bildirilerek paylaşıldığını anlattığı kaydedildi.

“GÜLEN’İN KİTAPLARI OKUTULUR, VAAZLARI DİNLETİLİRDİ"

Okul kurucusunun FETÖ’nün Melbourne’deki STK’larından biri olan Selimiye Vakfı’nın Onursal Başkanı İbrahim Dellal olduğu bilgisini veren Saed Aden'in, okulda sık sık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının okutularak, vaazlarının dinletildiğini söylediği belirtildi.

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