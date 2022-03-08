Sınırda UMKE ekipleri devrede... 7 aylık Asia bebek ve annesinin yardımına koştular

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Ukrayna’dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşları, tren ve otobüslerle zaman zaman 35 - 40 saati bulan yolculuk sonrasında Romanya’ya bağlı Siret Sınır Kapısı'na geliyor. Pasaport işlemlerinden ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından karşılanarak sağlık taramasından geçiriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı ile hizmet veriyor. Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşlar sağlıklı bir şekilde Türkiye’ye gitmek üzere uğurlanıyor.

Gözden Kaçmasın UMKE ekipleri, Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor Haberi Görüntüle

BAKAN KOCA: YURT İÇİNDE VERİLEN HİZMET ŞİMDİ UKRAYNA - ROMANYA SINIRINDA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, UMKE'nin Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanarak Türkiye'ye yola çıkan kişilere sağlık hizmeti verdiğini açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanan UMKE ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna- Romanya sınırında" ifadelerini kullandı.

7 AYLIK ASİA BEBEĞİN YARDIMINA KOŞTULAR

Romanya’ya bağlı Siret Sınır Kapısı'na gelenlerden biri de 7 aylık Asia adında bir kızı da olan Yana Koval... Kiev'den yola çıkan ve sınır kapısına gelen Yana Koval, 7 kişilik ailesiyle geceyi geçirecek konaklama yeri arıyordu. Aileye Kızılhaç gönüllüsü ulaştı ve acil sağlık ihtiyaçları olduğu için UMKE ekiplerinin bulunduğu Sahra Hastanesi’ne getirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda 7 aylık Asia bebeğin ateşinin yüksek olduğunu, Yana Koval'da ise üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı olduğunu tespit etti. Anne ile kızının tedavisine başlayan ekipler, evlerini terk etmek zorunda kalan ailenin ihtiyaç durumunda yeniden kendileri ile temas kuracağını belirtti.

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BAKAN KOCA'DAN ASİA BEBEKLE İLGİLİ PAYLAŞIM

UMKE'nin müdahale ettiği Asia bebekle ilgili Twitter hesabından da paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ailesiyle Kiev'den gelip, Romanya Siret sınır kapısından giriş yapan Asia bebeğin yüksek ateş şikâyeti, anne Yana’nın ise üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı vardı. Aileye Kızılhaç gönüllüsü ulaştı, tedavileri UMKE ekiplerimizin bulunduğu Sahra Hastanesi’nde yapıldı" ifadelerini kullandı.