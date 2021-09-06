Sınırda üç kademeli önlem

MİLLİ Savunma Bakanlığı, alınan tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarda yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 13 bin 769 kişinin yakalandığını, 25 bin 186 kişinin de sınırı geçmelerinin engellendiğini duyurdu.

Bakanlık adına açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, olası Afgan göçünü önlemek için hudut hattında üç kademeli önlem alındığını yineledi. Kara, önlemleri şöyle anlattı: “İran sınır hattında 2021 yılında 68 bin 353 şahıs engellenmiş, 1078 şahıs yakalanmıştır. Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır. Sınırlarımızın güvenliği ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlanmaktadır. ‘Hudut namustur’ anlayışıyla en kıdemsizinden en kıdemlisine kadar bütün personelimiz yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendine verilen görevleri başarıyla yerine getirmektedir.”

BİR AYDA 22 OPERASYON

Binbaşı Pınar Kara, bir ay içinde yurtiçi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendiğini, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren de 1865 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Binbaşı Kara, “Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist etkisiz hale getirildi” bilgisini verdi. Güvenlik kaynakları da, Gara’da 7 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği nokta operasyonların devam edeceğini belirtti.

HAVALİMANI GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

TÜRK güvenlik kaynakları, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesinde Türkiye’nin yeniden görev alıp almayacağı konusunda ilgili bakanlık ve kurumlar arasında görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi.

Havalimanının açık tutulmasının Afganistan ve uluslararası toplum için öneminin defalarca dile getirildiğini hatırlatan kaynaklar, havalimanının son yaşanan olaylar sonrasında geldiği durum ve bundan sonrasında açık tutulması ve işletilmesine yönelik gerekli teknik sistemlerin tespit edilmesine dair uluslararası alanda çalışmalar olmasına dikkat çekti.

EĞİTİM GÖREN AFGAN ASKERLER

Türkiye ve Afganistan arasında ikili anlaşmalar kapsamında Türkiye’de eğitim alan askeri öğrencilerin durumuyla da ilgili bilgi veren kaynaklar, “Gerek ikili gerekse NATO anlaşmaları kapsamında yurdumuza gelen Afgan askeri öğrenciler var. Bunlardan bir kısmı mezun olurken bir kısmının eğitimi sürüyor. Eğitimi devam eden askeri öğrencilerin durumuyla ilgili başlatılan çalışma devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

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