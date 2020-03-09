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Cemal YURTTAŞ- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Sınırda son durum: Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı

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Sınırda son durum: Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
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Edirne'de Yunanistan'a geçmek için bekleyen bir grup göçmen, sınırı ayıran Meriç Nehri'ne girip yıkandı. Bazı göçmenler ise nehirde çamaşırlarını yıkadı.

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  • Göçmenler Meriç Nehrinde yıkandı
  • Göçmenler Meriç Nehrinde yıkandı
  • Göçmenler Meriç Nehrinde yıkandı
  • Göçmenler Meriç Nehrinde yıkandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yunanistan'a geçiş için göçmen akınının sürdüğü Edirne'de yoğunluk Yunanların giriş ve çıkışlara kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın sınırları kapatması üzerine göçmenlerin büyük bölümü, karşı tarafa geçmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor.

Lastik botlarla Yunanistan'a geçenlerin yanı sıra geçiş için bekleyen bir grup göçmen de Edirne'de Yunanistan sınırına sıfır Meriç ve Arda nehirlerinin birleştiği noktada bekliyor. Bu bölgedeki yaklaşık 30 göçmen, soğuk havaya rağmen nehir ortasında oluşan adacıktan suya girip yıkandı.

Bazı göçmenler, nehirde çamaşırlarını da yıkadı. Göçmenler, daha sonda ateş yakarak ısınırken yıkadıkları çamaşırlarını da bu ateşte kuruttu. Göçmenlerin suda temizlenip çamaşırlarını yıkadığı sırada Yunanistan'a ait helikopterle uçuş yapıldığı görüldü.

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