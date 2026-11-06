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Sınırda şehit düşen asker için İran da inceleme başlattı

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#MSB#Şehit#İran
Sınırda şehit düşen asker için İran da inceleme başlattı
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-İran sınırındaki Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Ekim’de yasadışı geçişe müdahale sırasında İran tarafından geldiği değerlendirilen ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün şehadetine ilişkin İran makamlarının da adli ve idari inceleme başlattığını bildirdi.

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MSB, 3 Kasım’da İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirildiğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için iki ülke arasındaki koordinasyonun sürdüğünü belirtti.

IRAK’IN SINIR GÜVENLİĞİNE DESTEK

MSB, Irak’ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktaları kurma ve güçlendirme faaliyetlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Açıklamada, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgenin terörden arındırılması hedefi doğrultusunda Irak’a her türlü desteğin verilmeye devam edileceği ifade edildi.

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#MSB#Şehit#İran

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