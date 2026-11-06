Sınırda şehit düşen asker için İran da inceleme başlattı

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MSB, 3 Kasım’da İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirildiğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için iki ülke arasındaki koordinasyonun sürdüğünü belirtti.
IRAK’IN SINIR GÜVENLİĞİNE DESTEK
MSB, Irak’ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktaları kurma ve güçlendirme faaliyetlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Açıklamada, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgenin terörden arındırılması hedefi doğrultusunda Irak’a her türlü desteğin verilmeye devam edileceği ifade edildi.