×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sınırda olay çıkaran Yunan sürücü tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#EDİRNE#Yunanistan#Polis
Sınırda olay çıkaran Yunan sürücü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 11:10

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ile bu ülkenin Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede motosiklet sürücüsünü yaralayan, Türk polisinin ise üzerine kesici aletle yürüyen ve ayağından tabancayla vurularak yakalanan Yunan sürücü T.L., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 10 Eylül'de, İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede meydana geldi. Türkiye tarafına gelen Yunanistan uyruklu T.L.'nin kullandığı otomobil, ara bölgede Türk uyruklu sürücünün kullandığı motosiklete çarptı.

Motosikletli yaralanırken, T.L. otomobiliyle hızla Türk gümrük sahasına girdi. Ters istikamette seyreden otomobil, TIR tescil peronu önünde X-Ray giriş sırasında önce bir TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. T.L. daha sonra aracından inip elindeki kesici aletle polis memurlarının üzerine yürüdü. Polisler önce havaya 2 el uyarı ateşi açtı.

Şüpheli uyarıya aldırış etmeyince sağ ayağından vurulup yakalandı. Gözaltına alınan T.L. ile motosiklet sürücüsü, bölgeye sevk edilen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen T.L., çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EDİRNE#Yunanistan#Polis

BAKMADAN GEÇME!