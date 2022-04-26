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Sınırda kuş uçurtulmuyor! Kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi

#Kaçak Göçmen#Van#Operasyon

Van'da İran sınır hattında başlatılan duvar örme çalışmaları devam ederken, jandarma birlikleri kaçak geçişlerin en yoğun olduğu hatta kuş uçurtmuyor. Jandarmanın zorlu arazide yaptığı ve bir grup kaçak göçmeni yakaladığı operasyonu, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi görüntüledi.

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Kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan ve geçen yıl ihalesi yapılan, Van sınırındaki 64 kilometrelik duvarın 40 kilometrelik bölümü tamamlandı. Kalan 24 kilometrelik bölümün ise bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. Van-İran sınır hattındaki toplam 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceği ve bu çalışmanın da 2023'e kadar bitirileceği belirtildi. Sınırda bir yandan duvar örme çalışmaları devam ederken, jandarma birlikleri de kaçak geçişlerin engellenmesine yönelik 7/24 görevinin başında faaliyetlerini sürdürüyor.

TÜM KARELER

Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntülediJandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntülediHaberin Tüm Görselleri

SINIRDA KUŞ UÇURTULMUYOR

Van'ın İran sınırında bulunan Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'ndeki sınır hattında devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin saklandığı dere yatakları ve mağaraları didik didik arıyor. Ekiplerin kontrol ettiği dere yatağında yakalanan bir grup kaçak göçmeni ise DHA ekibi görüntüledi. Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve 1 aydır yolda oldukları belirtilen kaçak göçmenler, ekipler tarafından işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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Sınırda kuş uçurtulmuyor Kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi


Kaçak göçmenlerin yoğun olarak kullandıkları Özalp ilçesindeki sınır hattında ise son 4 ayda 5 binin üzerinde göçmen yakalandığı ve işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği kaydedildi. 

Sınırda kuş uçurtulmuyor Kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi


İLK 4 AYDA 55 BİN 627 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki verilere göre, kolluk kuvvetlerinin İran sınır hattında yaptığı faaliyetlerde 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996 ve 2022'nin ilk 4 ayında ise 55 bin 627 kaçak göçmen yakalandığı belirtildi.

Sınırda kuş uçurtulmuyor Kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi

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#Kaçak Göçmen#Van#Operasyon

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