Sınırda kaçak geçiş nöbeti

Iğdır ve Ağrı’da Jandarma ve Özel Harekat Polisleri kaçak geçişleri engellemek için aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Sınır hattında PKK terör örgütüne ve kaçak göçmenlere yönelik devriye görevi yapan ekipler, menfezler ile dere yataklarını didik didik arıyor. Güvenlik güçleri, gece de sınır hattında bölgeyi termal gece görüşlü kameralarla izliyor. Bölge, havadan İHA, SİHA, dron ve helikopterlerle takip ediliyor.

Iğdır ve Ağrı’nın İran sınır hattında yapılan 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarı, teröristlerin ve kaçakların geçişini engelliyor. Bir süre önce sınır hattı boyunca, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blok duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

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