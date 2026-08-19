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Sınırda incir yüklü tırda 45 adet silah ele geçirildi

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#Sınır Kapısı#Kaçakçılık#Silah Operasyonu
Sınırda incir yüklü tırda 45 adet silah ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 20:11

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda bir tırda yapılan aramada, kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 45 adet kaçak silah ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Türkiye’den Bulgaristan üzerinden Almanya’ya incir taşıyan Türk plakalı tır, gümrük kontrol noktasına geldi. Türk vatandaşı olan sürücü, taşıdığı yüke ilişkin belgeleri ibraz etti.

X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ
Risk analizi çerçevesinde detaylı kontrole alınan tır, X-ray cihazından geçirildi. Tarama sırasında araçta olağan dışı yoğunluk bulunan bölgeler tespit edildi. Bunun üzerine gerçekleştirilen fiziki aramada, kabinin ön kısmında, tırın alet saklama dolaplarından birinde ve akünün yanında olmak üzere toplam 7 farklı noktada 45 adet tabanca bulundu.

Kaçak silahlara el konulurken, olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Bulgaristan genelinde son üç ayda gümrük ekiplerince bin 640 adet ateşli silahın ele geçirildiği bildirildi.

 

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#Sınır Kapısı#Kaçakçılık#Silah Operasyonu

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