Sınırda, hendekte erkek cesedi bulundu

Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi'nde Tamer Aydın Hudut Karakolu’nda görevli askerler devriye gezerken, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlarla birlikte içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu.
SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedinin çıkarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hendekten çıkarılan ceset, Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.
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