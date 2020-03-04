Sınırda hareketli anlar... Göçmen yaşadıklarını anlattı

Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısının arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları atıldı, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldı.



Açılan ateş sonucunda 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek göçmen yaralandı.



Yaralı göçmenler ambulanslarla Edirne'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen göğüs bölgesinden yaralanan göçmen hayatını kaybetti.



"YUNANİSTAN POLİSLERİ ATEŞ AÇTI"



Hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu olan diğer göçmenler, yaşananları anlattı. Suriyeli olduğunu söyleyen göçmen, Yunanistan polisi tarafından göçmen topluluğuna ateş edildiğini söyledi. Göçmen, sağ bacağına isabet eden merminin bacağının önünden girip arka kısmından çıktığını gösterdi. Topuk kısmından ve kolundan vurulan diğer göçmenler de yaralanan bölgelerini kameraya gösterdi.



Pazarkule'de Yunanistan güvenlik güçlerince göçmenlere saldırılar zaman zaman devam ediyor.



YUNAN ASKERLERİNİN VURDUĞU SURİYELİ GENÇ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ



Yunanistan polis ve sınır birliklerinin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Yunan güvenlik güçlerinin gerçek mermiler kullanarak açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Kilis'e getirildi.



Cenaze, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda Aymed Arab’ın yakınları tarafından karşılandı. Suriyeli gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, dua edilmesinin ardından Kızılay yetkilileri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye gönderildi. Suriyeli gencin cenazesinin Afrin'de toprağa verileceği öğrenildi.





