Sınırda bayraklı provokasyona tepki yağdı

YILMAZ: HESAP VERECEKLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Nusaybin–Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur girişiminin kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir. Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, saldırı cezasız kalmayacaktır.”

ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Değerlerimize saldıranlar bedelini muhakkak ödeyecektir. Şanlı bayrağımıza alçak saldırıyı lanetliyoruz. Alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür.”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: “Terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşlarınca şanlı bayrağımıza hain saldırı milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur. En kararlı şekilde karşılık bulacaktır.”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: “Bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz.”

OLAYLARA 35 TUTUKLAMA

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye’deki gelişmeler ile ilgili Türkiye’de yapılan eylemlerde 35 kişinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç mesajında bayrak provokasyonuna ilişkin Mardin Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığını belirterek “Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı da Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır” denildi.