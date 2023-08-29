Sınırda 3'ü PKK'lı 6 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsı yakaladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023
Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8NWgBu3csy