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Sınırda 3'ü PKK'lı 6 kişi yakalandı

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#MSB#Hudut Kartalları#PKK
Sınırda 3ü PKKlı 6 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 14:26

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsın yakalandığını, şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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#MSB#Hudut Kartalları#PKK

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