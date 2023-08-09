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Sınırda 2'si PKK/YPG'li 5 kişi yakalandı

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#MSB#Sınır#Hudut Kartalları
Sınırda 2si PKK/YPGli 5 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 14:57

MSB, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını duyurdu

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Milliği Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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#MSB#Sınır#Hudut Kartalları

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