Sınırda 2'si PKK/YPG'li 5 kişi yakalandı

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Milliği Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.