Sınırda 2'si PKK/YPG'li 5 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Milliği Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2023
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/K9XRMWzmz1