Sınıra ‘göçmen’ ziyareti

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TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Göç Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bölgede yaptıkları temasları ve izlenimleri anlattı. Uslu daha sonra rapora dönüşecek incelemelerde elde edilen sonuçları şöyle dile getirdi: “İran sınır hattının düzensiz göçmenler, kaçakçılık ve terörist girişleri açısından en kritik olduğu kısımlarda incelemeler yaptık. Sınır duvarları, aydınlatma, elektro optik sistemler, elektro optik kuleler ve haberleşme kuleleriyle sınırlarımıza bariyerler oluşturuluyor. Teknoloji ve insan unsurlarıyla düzensiz göç hareketliliklerinin sürekli olarak izlenebilmesi amaçlanıyor.

YAPILMASI GEREKENLER

Göç Suriye ve Irak sınırını kapatınca İran’a, İran’ı kapatınca Kafkaslara kayıyor. Sorunu kaynak ülkede çözmek gerekiyor. Öncelikle, insan kaçakçılığı konusundaki cezaları arttırmak gerekiyor. Ceza 3 ila 8 yıl arasında. Güvenlik birimleri de cezanın arttırılmasını istiyor. Alt sınırdan ceza alıp çıkıyorlar. Düzensiz göçmenleri kendi ülkelerine göndermek çok zor. Afrika’dan gelenlerin üzerinden pasaport bile çıkmıyor. Ülkesi ‘Benim vatandaşım değil’ diyor. O yüzden öncelikle sınırdan geçişini engellemek gerekiyor. Bu konuda da son derece hızlı çalışmalar sürüyor.”

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YÜZ BİNLERCE KAÇAK ENGELLENİYOR

Atay Uslu, “2020’de Güney ve Doğu sınırlarında 505 bin 375 kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişinin, 2021’de ise, bugüne kadar 253 bin 299 mültecinin geçişinin engellendiği bilgisi verildi” dedi.