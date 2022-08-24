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Sınıra giderken halde yakalandılar

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#Sebze Ve Meyve Hali#Kaçak Göçmen#Operasyon
Sınıra giderken halde yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde bir minibüse düzenlenen operasyonda 8 kaçak göçmen yakalandı.

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İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü saat 08.50 sıralarında Kocatepe Mahallesi’ndeki sebze ve meyve halindeki bir minibüste kaçak göçmenlerin olduğuna yönelik ihbar aldı. İhbar üzerine ekipler kısa sürede hale gitti. Minibüs halden çıkacağı sırada durduruldu. Minibüsün içerisinde yabancı uyruklu 8 kişinin olduğu belirlendi. 8 kişinin üzerlerinde herhangi bir pasaport ya da kimlik olmadığı, yurda kaçak yollarla geldikleri saptandı. Minibüsün şoförü M.H. gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Araştırmaya göre, minibüs şoförü M.H., Fatih’teki bir şok evinde tutulan kaçak göçmenleri aldıktan sonra başka kaçak göçmenleri de almak için hale geldi. Buradaki kaçak göçmenleri de aldıktan sonra Edirne’ye, Yunanistan sınırına gidiyordu. M.H.’nin yapılan üst aramasında 4 bin 445 TL, 140 Euro ve 500 bin İran Riyali ele geçti. M.H. hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatılırken, yakalanan 8 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

 

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#Sebze Ve Meyve Hali#Kaçak Göçmen#Operasyon

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