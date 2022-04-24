Sınır ötesi şehitlerine veda

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Pençe-Kilit Harekâtı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün (23) naaşı dün önce Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Helâllik alınmasının ardından da Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı’na götürüldü. Buradaki törene şehidin ailesi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mustafa Tekin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.Pençe-Kilit Harekâtı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün (23) naaşı dün önce Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Helâllik alınmasının ardından da Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı’na götürüldü. Buradaki törene şehidin ailesi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mustafa Tekin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon (24) için de memleketi Samsun’un Havza ilçesindeki Kamlık Mahallesi Camisi’nde tören düzenlendi. 4 kardeşin en büyüğü olan Çon’un cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Babası Alper ve annesi Hafize Çon ile kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Çon, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek de (28) memleketi Denizli'de binlerce hemşehrisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kerek'in naaşı, dün baba ocağı olan Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helâllik sonrası omuzlarda taşınan şehidin naaşı, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'ne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Kerek'in naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi. Şehit Kerek’in kısa süre önce nikâh kıydığı ve düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

DUALAR VE TEKBİRLERLE



Suriye’de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekât Polisi Aytaç Altunörs (34) için dün Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekât Daire Başkanı Selami Türker, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır da katıldı. İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Altunörs’ün naaşı toprağa verildi. (DHA - İHA)



KANLARI YERDE BIRAKILMAYACAK



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), önceki gün Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’ndeki Mare yerleşim merkezinde, terör örgütü PKK/YPG’nin özel harekât polisi Aytuç Altunörs’ü şehit etmesinden sonra, Suriye’de iki harekât bölgesinde yaptığı topçu atışları ve operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.



50 TERÖRİST ETKİSİZ



TSK, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgelerinde terör hedeflerini 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri ve diğer kara atış destek unsurları ile yoğun ateş altına aldı. Topçu atışları sonrası komandolar her iki bölge içinde kara operasyonları da düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmesinden sonra bölgelerde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Ciddi sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde dünden (cuma) bugüne (cumartesi) kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi. TSK şimdiye kadar tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında misliyle karşılık verilecek ve TSK’nın operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir” denildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 54’e yükseldiğini duyurdu.Pençe-Şimşek’te de 2 terörist etkisiz hale getirildi. (Uğur ERGAN / ANKARA)