Sınır ötesi büyük vurgun

Haberin Devamı

Almanya’da yaşayan vatandaşların dolandırıldığını tespit eden Alman güvenlik makamları, konsolosluk aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Şikâyetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaşlı Alman vatandaşlarını hedef alan çete üyeleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. “Adınız bir terör dosyasına karıştı”, “Evinize operasyon yapılacak” gibi söylemlerle mağdurları korkutan dolandırıcılar, toplamda 2 milyon 850 bin Euro yani yaklaşık 122 milyon lira haksız kazanç elde etti. Paranın bir kısmının Türkiye’deki banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmada adı geçen 10 kişi İstanbul, İzmir ve Sakarya’da düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden bazılarının Almanya merkezli organize suç örgütü ‘Hells Angels’ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınanlardan Ali Erdi A.’nın, 9 Ocak 2014’te Berlin’de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Ali Erdi A.’nın Almanya’da yürütülen davada hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunuyor. Y.A., E.P., D.B.T., M.Ç., D.A., C.G., B.K., S.G., Z.B. ve A.E.A. isimli şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haberin Devamı

GURBETÇİ DOLANDIRICILAR

Almanya vatandaşlarını hedef alan uluslararası dolandırıcılık çetesinin bir ayağı Türkiye’de, diğer ayağı ise Almanya’da bulunuyor. Türkiye ayağında bulunan çete üyeleri Almanya doğumlu Türk gurbetçiler. Çetenin Almanya’daki üyeleri, genellikle yaşlı ve savunmasız kişileri tespit ederek bu kişilerle ilgili kişisel bilgileri topluyor. Toplanan bu bilgilerle mağdurlar, hem Türkiye’den hem de Almanya’dan cep telefonundan aranıyor. Çete üyeleri aradıkları mağdurlarla Almanca konuşuyor.

AVRUPA’NIN BELALILARI

Cehennem Melekleri olarak bilinen Hells Angels, ilk olarak 1948’de ABD’de kurulan bir motosiklet kulübüydü. Ancak zamanla kulüp görünümünden çıkıp birçok ülkede organize suç örgütü haline geldi. Uyuşturucu ve silah ticaretinden tehdit ve cinayete kadar pek çok suça karışan Hells Angels üyeleri, Almanya başta olmak üzere Avrupa’da güvenlik güçlerinin yakın takibinde.



