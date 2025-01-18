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Sinir krizi geçirip balkonunu ateşe verdi

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#Ankara#Sincan#Polis
Sinir krizi geçirip balkonunu ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 05:04

Ankara'nın Sincan ilçesinde sinir krizi geçiren kişi, çocukların evde bulunduğu sırada balkonunu ateşe verdi.

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Olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi 158’inci Sokak’ta meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, sinir krizi geçirmesi sonucu, çocukların da evde bulunduğu sırada balkonunu ateşe verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Sinir krizi geçirip balkonunu ateşe verdi

Öte yandan, şüphelinin balkonu ateşe verdiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Ankara#Sincan#Polis

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