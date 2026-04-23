Sinir krizi geçirdi, kucağındaki bebeğiyle bağırıp tepki gösterdi

#İstanbul#Kağıthane#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 12:22

Kağıthane’de Fatih G.’nin kullandığı hafif ticari araçla Cemil Ş.’nin idaresindeki kapalı kasa kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şermin G. başından yaralandı. Kucağındaki bebeğiyle araçtan inen Şermin G. sinir krizi geçirerek kamyonet sürücüsüne bağırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 19 Nisan Pazar günü saat 19.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fatih G.’nin kullandığı 34 BKE 107 plakalı hafif ticari araçla kavşağa geldi.

Sinir krizi geçirdi, kucağındaki bebeğiyle bağırıp tepki gösterdi

Bu sırada, Cemil Ş.’nin kullandığı park halinde bulunan 34 UB 9123 plakalı kapalı kasa kamyonet yola girmek istedi. İki araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şermin G. yaralandı.

Sinir krizi geçirdi, kucağındaki bebeğiyle bağırıp tepki gösterdi

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİYLE SÜRÜCÜYE BAĞIRDI

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü başını tutarak araçtan indi. Çarpışma sırasında yaralanan Şermin G. ise kucağındaki bebeğiyle araçtan indi. G., kamyonet sürücüsüne bağırıp tepki göstererek, sinir krizi geçirdi.

Sinir krizi geçirdi, kucağındaki bebeğiyle bağırıp tepki gösterdi

Kucağındaki bebeği alan bir kişi yaralı kadına sakin olması gerektiğini söyledi. Araçta bulunan çocuklar ise kaza sonrası kısa süreli panik yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinir krizi geçirdi, kucağındaki bebeğiyle bağırıp tepki gösterdi

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şermin G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücülerin yapılan kontrollerde 0.00 promil olduğu belirlenirken, kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

#İstanbul#Kağıthane#Kaza

