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ARTVİN, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi

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Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
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ARTVİN'de, Sarp Sınıp Kapısı'nda, TIR’ın dorsesindeki stepne lastik içene zulalanmış halde yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 176 kilogram kaçak bal ele geçti, sürücü gözaltına alındı.

Sınır kapısında, stepne lastiğe zulalanmış kaçak bal ele geçirildi
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan H.K.’nın kullandığı TIR’da arama yaptı. X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan TIR’ın dorsesinde bulunan stepne lastik araçtan indirilerek havası boşaltıldı.  Yapılan incelemelerde, stepne lastikte naylon çuval içerisinde zulalanmış halde gümrük kaçağı 176 kilogram kestane balı bulundu. Sürücü gözaltına alınırken, piyasa değeri oldukça yüksek olan kaçak ballara da el konuldu.

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