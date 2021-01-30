Sınır kapısında, minibüsteki özel bölmelerde kaçak bal ele geçti

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Gürcistan uyruklu V.S'nin kullandığı minibüste arama yaptı. X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan minibüsün marşpiyeli ile arka çamurluklarındaki 4 özel bölmeye gizlenen 127 kilo bal bulundu. V.S. gözaltına alınırken, piyasa değeri 20 bin lira olan kaçak ballara el konuldu.