×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sınır kapısında dikkat çeken yöntem: Ayakkabısından 2 bin 600 uyuşturucu hap çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Gümrük Kontrolü#Narkotik Köpek#Captagon Hap
Sınır kapısında dikkat çeken yöntem: Ayakkabısından 2 bin 600 uyuşturucu hap çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 16:11

Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik köpeği desteğiyle yaptığı aramada, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir kişinin ayakkabı tabanlarında 2 bin 600 captagon hap bulundu. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından narkotik köpeği Kardi’nin de kullanılmasıyla yapılan kontrollerde Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişinin üst aramasında ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 2 bin 600 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sınır kapısında dikkat çeken yöntem: Ayakkabısından 2 bin 600 uyuşturucu hap çıktı

Olaya ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınAdana’da yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınları 12 dakikada çalındıAdana’da yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınları 12 dakikada çalındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gümrük Kontrolü#Narkotik Köpek#Captagon Hap

BAKMADAN GEÇME!