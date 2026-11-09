Sınır kapısında dikkat çeken yöntem: Ayakkabısından 2 bin 600 uyuşturucu hap çıktı

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Kilis Çobanbey Sınır Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından narkotik köpeği Kardi’nin de kullanılmasıyla yapılan kontrollerde Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişinin üst aramasında ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 2 bin 600 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli gözaltına alındı.