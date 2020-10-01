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Haber Giriş: 01.10.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Sınır kapısında bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Sınır kapısında bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısı'nda, Suriye’den Türkiye’ye giren iki araçta yapılan aramada, bin 110 paket kaçak sigara ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren 2 aracı durdurdu. Araçların gizli bölmelerinde yapılan aramada bin 110 paket kaçak sigara ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüleri ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

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