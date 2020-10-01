Sınır kapısında bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren 2 aracı durdurdu. Araçların gizli bölmelerinde yapılan aramada bin 110 paket kaçak sigara ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüleri ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.