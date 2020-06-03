Sınır kapıları ne zaman açılacak? Habur ve Gürbulak Sınır kapısının açılış tarihi belli oldu

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 ülkeyle sınırlar mart ayında kapatılmıştı, 1 normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber sınır kapılarının açılışına ilişkin de açıklamalar gelmeye başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Habur ve Gürbulak Sınır Kapılarını bu hafta açıyoruz" dedi.

Habur Sınır Kapısı nerede?

Habur Sınır Kapısı, Irak-Türkiye gümrük kapısıdır. 1973 yılında Gümrük İdare Memurluğu olarak faaliyete geçen, 1976'da Gümrük Müdürlüğü, 1981 yılında ise Habur Gümrükler Başmüdürlüğü olarak faaliyetini sürdürmeye devam eden sınır kapısı, 320.000 m2 alanda hizmet vermektedir. Sınır kapısı kompleksi içerisinde 12 adet giriş–12 adet çıkış olmak üzere toplam 24 adet peron inşa edilmiştir.

Gürbulak Sınır Kapısı nerede?

Gürbulak Sınır Kapısı, Türkiye'yi İran'a bağlayan en önemli sınır kapısıdır. Gürbulak'ta yer alır. Erzurum ve Dilucu buraya bağlı diğer kapılardır.

Türkiye'yi İran ve Orta Asya'ya bağlayan ve Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile yaptırılmıştır.