Sınır hattında saha denetimi

Sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile videokonferans yöntemiyle de bir araya gelen Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Sınır komutanları Akar’a, ‘verilecek her göreve hazır olduklarını’ bildirdi.

KANLARI YERDE KALMADI

Bakan Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerin şehit edildiği saldırının ardından yapılan operasyonlarla ilgili “Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Ayrıca bu yılın başından itibaren Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 1581 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Afgan mültecilerden kaynaklanan İran’la olan sınır hattının güvenliğine yönelik tartışmalara da değinen Akar, hudut güvenliğinin sağlanmasında teknoloji yoğunluklu sistemlerin görev aldığını, fiziki sınır güvenlik sistemi projelerinin hayata geçirildiğini, elektro optik sistemlerle İHA’ların kullanıldığını vurguladı.

Bu arada Gaziantep’ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı. Uçak Adana 10. Tanker Üs

Komutanlığına acil iniş yaptı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara