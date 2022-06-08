Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi

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Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik polisin denetimleri sürerken, denetimlerde yakalanan kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları da devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul’da yakalanan ve 2 gün önce Yalova’da kamyonetten atlayarak kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin de olduğu 178 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na getirildi.

D Terminali’ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan Afgan göçmenler, saat 02.00’de Ariana Afgan Havayolları’na ait uçakla Kabil’e gönderildi.