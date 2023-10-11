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Sınır bölgesinde 181 göçmen kaçakçısı yakalandı

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#Göçmen Kaçakçısı#Operasyon#Ali Yerlikaya
Sınır bölgesinde 181 göçmen kaçakçısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma birliklerinin sınır bölgelerinde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı göçle mücadele kapsamında sınır bölgelerinde çalışma yapıldığını belirterek şöyle dedi:

4 BİN 758 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

“Türkiye genelinde jandarma birlikleri tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava destekli 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62’si tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 4 bin 758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.” 

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#Göçmen Kaçakçısı#Operasyon#Ali Yerlikaya

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