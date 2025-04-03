Sınıftan piste omuz omuza... ‘Buz Adam’lar

Haberin Devamı

Amir Zihni Tınaz 15 yaşında 10’uncu sınıf öğrencisi, Emin İnandı ise 16 yaşında 11’inci sınıfta. Farklı hikâyelere sahip bu iki arkadaş farklı ilkokullarda, Türkiye’de çok bilinmeyen ve takipçisi az olan buz hokeyi sporuna başladılar. Yolları ilk olarak küçük yaşta Buz Adam Kulübü’nün minik takımında kesişti. Buz hokeyi ile başlayan dostlukları nedeniyle Amir liseye geçtiğinde Emin’in okuduğu liseyi tercih etti ve ikili Sarıyer Ali Akkanat Anadolu Lisesi’nde buluştu.

MEKSİKA’NIN YILDIZLARI

Sarıyer’e bağlı Uskumruköy’de yaşayan ve okuyan iki arkadaş, her gün Zeytinburnu’na antrenmana giderken saatler harcıyorlar. Buz Adam formasıyla şampiyonluk yaşadıkları başarılı kariyerlerini Milli Takım forması altında da sürdürmeye devam eden iki liseli, mart ayında Mexico City’de düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası’nda da A Milli formayla ülkemizi birlikte temsil ettiler. Milli Takım’ın gümüş madalya kazandığı turnuvada iki okul arkadaşı forvet hattında oynadı. Buz Hokeyi Milli Takımı’nın başarılı sporcuları hikâyelerini anlattı...

Haberin Devamı

AMİR ZİHNİ TINAZ: AVM PİSTLERİNDEN DÜNYA İKİNCİLİĞİNE

Annem Elenora Rus ve buz pateni ile buz hokeyine çok ilgili. Ben de 4 yaşında buz patenine başladım. Hafta sonları AVM’lerdeki buz pistine gidiyorduk. 6 yaşındayken İBB’nin minik takımında buz hokeyine başladım. Daha sonra Buz Adam Spor Kulübü’ne başladım. Süper Lig’de 4 takım var, benim de ilk kez sahaya çıktığım ligde bu yıl şampiyon olduk. 13 yaşımdayken ilk olarak U-16 Milli Takımı’na seçildim. Sezonda 2 ya da 3 milli kamp oluyor. Bu kamplarda milli takımda olabilecek tüm sporcular takip ediliyor ve daha sonra elemeye başlıyorlar. Turnuva kamplarında ise havuz içinden ana kadro seçiliyor. Yakın zamanda 35 kişilik A Milli Takım havuzuna çağrıldım. 7 Nisan’da kamp başlayacak, antrenman performansımla kendimi gösterip A Milli Takım’a seçilenlerden biri olmak istiyorum. 5 kardeşiz ve 2 erkek kardeşim ile 1 kız kardeşim de buz hokeyi oynuyor. Emin’le küçük yaşlardan beri birlikte, hücumun sağında ve solunda oynuyoruz. Milli Takım’ın iki buz hokeyi sporcusu olarak aynı okulda öğrenci olmaktan mutluyuz.





Haberin Devamı

EMİN İNANDI: GOL VE ASİST KRALI

6 yaşındayken buz hokeyine başladım. 8 yaşında Buz Korsanları Takımı’na katıldım ve 5 yıldır da Buz Adam Takımı’nda oynuyorum. Alt yaş milli takımlarda bir süre oynadıktan sonra 15 yaşında A Milli Takım’a da seçildim. Son şampiyonada takım olarak mutlu olduğumuz başarılar elde ettik. 6 takımlı turnuvada 5 maç yapıyorsunuz ve puan sıralamasına göre madalya alıyorsunuz. Meksika’nın kazandığı turnuvada şampiyon olmayı bekliyorduk ama ikincilik de çok özel bir başarı. Ayrıca tarihimizde ilk defa İsrail’i yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. En heyecanlı olduğumuz maçtı ve sahada milli duygularımız üst seviyedeydi. 7-5’lik maçta 2 golü Amir, 3 golü ben attım. Diğer goller de Hamza ve Arhan’dan geldi. Geçen seneyi gol ve asist kralı olarak bitirdim.

Haberin Devamı

EMİN KANADA AMİR AVUSTURYA YOLCUSU

Genç yıldızlar gelecek kariyerlerine yurdışında devam edecek. Amir Zihni Tınaz önümüzdeki sezon Avusturya’ya gitmeyi planlıyor. Hem eğitimine hem de spor hayatına orada devam edecek. Emin İnandı ise Milli Takım’daki performansıyla Kanada’da bulunan HTI Stars Buz Hokeyi Akademisi’nden teklif aldı. Emin, bir liseyle anlaşmalı olan bu akademiye gidecek. İki arkadaş da Milli Takım formasında yeniden buluşacaklarını söylüyor. Ali Akkanat Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Akçay ise iki başarılı sporcunun okullarında olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Buz hokeyi, basketbol ve futbol gibi Türkiye’de çok gelişme alanı bulabilmiş bir spor değil. Onların elde ettiği uluslararası başarılar, diğer öğrencilerimizi de sportif anlamda harekete geçirdi” dedi.