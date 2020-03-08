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Gamze Kolcu
Haber Giriş: 08.03.2020 - 00:17,Son Güncelleme:/

Sınıftan bir kişi eksildi! Fındık hayatını kaybetti

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Sınıftan bir kişi eksildi! Fındık hayatını kaybetti
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Yakalandığı “gençlik hastalığı” nedeniyle tedaviye alınan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu “Fındık” yaşam mücadelesini kazanamadı.

Tokat’ın Turhal ilçesi Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen’in mezarlıkta bularak okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu. Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Fındık, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıkmıştı.

HUZURLA UYU MELEĞİM

Yaklaşık üç hafta önce rahatsızlanan Fındık, Ankara’da özel bir kliniğe getirilmişti. Klinik yetkilileri dün akşam gençlik hastalığına yakalanan Fındık’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kliniğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Fındık’ın küçücük bedeni bu hastalığa daha fazla dayanamadı. Fındık pes etti. Üç haftalık mücadeleyi kaybettik. Elimizden gelen herşeyi yaptık. Bütün müdahalelere rağmen Fındık’ı kurtaramadık. Lanet hastalığa yenik düştük. Bu süreçte bizimle birlikte emek ve yürek birliği yapan binlerce kişiye teşekkür ederiz. Huzurla uyu meleğim”

Sınıftan bir kişi eksildi Fındık hayatını kaybetti

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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